L’Europa segue con apprensione le elezioni di metà mandato

Linkiesta.it

Anche se non dovesse esserci "'ondata rossa" (ovvero repubblicana) delle dimensioni sperate da Trump, il successo dei candidati "mini - Trump" è sufficiente a permettergli di rivendicare la ...So che da anni è in voga'idea chesia cinica e riponga ... Lo stesso Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno cheil ... Flessibilità in cambio di riforme: verso il nuovo Patto di stabilità europeo