La prima raffineria di litio in Europa | sponda Uk

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In una visita del segretario per le imprese Grant Shapps (nella foto), la Gran Bretagna accoglie sul suolo nazionale il primo progetto, pronto per il 2023, per la raffinazione del, materiale critico per la fabbricazione di batterie elettriche necessarie per l’elettrificazione dell’automotive e l’accumulo di energia da fonti rinnovabili. Si tratta della start-up Green Lithium che inaugurerà l’impianto di raffinazione dell’oro bianco nel porto di Teesside, vicino a Middlesbrough, e che fornirà all’indotto 1.000 posti di lavoro e 250 impieghi di alto profilo per i locali. Ma soprattutto è destinato a diventare il primo hub di lavorazione del materiale, estratto da spodumene roccioso in Australia o dall’evaporazione delle salamoie sudamericane, al di fuori dell’Asia dove avviene circa l’89% della trasformazione, dominata dalla Cina soprattutto per quanto riguarda le ...