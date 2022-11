LA COMUNITA’ ITALIANA IN CANADA PERDE IL PROF FRANCO RICCI

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Docente all’Università di Ottawa, origini a Sulmona, ha portato centinaia di studenti in AbruzzoL’AQUILA – Una notizia che non avrei mai voluto ricevere. E tuttavia ieri notte è arrivata attraverso un messaggio, denso di dolore e commozione, dell’amico Nello Scipioni, presidente del Centro Abruzzese Canadese di Ottawa. La comunitàin, e ancor più quella abruzzese della capitale, perdono il, scomparso ieri all’età di 69 anni. Non che a questo epilogo chi scrive non fosse preparato, perché proprio il, amico fraterno, a metà settembre mi aveva parlato del male che lo aveva aggredito mentre passava i mesi dell’estate a Sulmona, la città natale dei suoi genitori e dove egli aveva ...