Il Sindaco di Civitavecchia ricevuto da Salvini | “Massima attenzione sui nostri progetti”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022)– Ildi, Ernesto Tedesco, è statoieri a Roma dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. Nell’occasione, è stato fatto il punto della situazione su alcune delle progettualità messe in campo dall’Amministrazione comunale e dal territorio più in generale, che si intersecano con le competenze del dicastero. “Abbiamo parlato di– ha spiegato ilTedesco – approfondendo alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo. È motivo di orgoglio per tutta l’Amministrazione e in particolare per l’Assessore D’Ottavio il fatto che idestino interesse a livello governativo. Ringrazio il ministroper ...