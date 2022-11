Edoardo Tavassi potrebbe innamorarsi di un uomo | la rivelazione ai gieffini

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 novembre 2022)Donnamaria ieri pomeriggio è tornato a stuzzicare e giocare con Alberto De Pisis: “Quando esco da qua a te comunque una ripassata in padella te la do. Non sono stato con altri uomini, però te la meriti quindi te la do“. Dopo questa battuta Alberto ha fatto riferimento ad un discorso di. La confessione di: parla Alberto De Pisis. Mentre parlava con Donnamaria e Onestini, Alberto ha detto: “A proposito di questo discorso. L’altro giorno devo dire che mi è piaciuto molto Edo, no, non lui,. Perché ha fatto un discorso sincero che non tutti farebbero. Sì un pensiero suo sul non escludere nulla nel suo futuro. Lui ha detto che non si stupirebbe affatto se un giorno per un ragazzo, piuttosto che per una ragazza ...