Donnexstrada sostiene Stand Up | il programma di formazione per prevenire le molestie nei luoghi pubblici

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 novembre 2022), nella sua lotta per l’empowerment femminile e per la costruzione di una società che cooperi affinché le strade sianosicuri, ha scelto di sostenereUp, ildiche ha l’obiettivo dilenei. Promosso da L’Oréal Paris in collaborazione con l’ONG Right To Be, ad oggi è presente in 41 Paesi, tra cui l’Italia. DXS ha scelto di collaborare conUp in quanto accomunate dallo stesso obiettivo: creare uno spazio sicuro ed inclusivo per tutti. A questo fine, ladiUp prevede un piano di 5 efficaci azioni, le 5D (Distrarre, Dare sostegno, Delegare, Documentare, Dire) teorizzato da Right To Be. ...