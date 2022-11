“Di nuovo!” Stefano De Martino | la notizia che nessuno si aspetta

(Di mercoledì 9 novembre 2022)De, l’amore ritrovato con Belen Rodriguez e il grande successo di Stasera tutto è possibile (Step), che ha da poco salutato il pubblico di Rai2. Anche l’ottava edizione si è chiusa con ottimi risultati, che confermano come conduttore e programma siano azzeccatissimi. Con la puntata di Halloween del 31 ottobre scorso, questa edizione di Step è stata più breve delle altre, (solo 6 puntate contro le 8 e le 9 delle scorse), ma forse il motivo è presto detto:Dee Stasera tutto è possibile torneranno nei primi mesi del 2023. A dare lo scoop in anteprima il sito Tv Blog. Leggi anche: “Con te…”. Belen, fuga romantica conDe. E all’improvviso arriva lo scatto più belloDe, scoop: ...

Successivo Cinema e Celebrity Sadie Sink interpreterà Jean Grey nelX - Men L'attrice commenta i rumorD Onofrio - 8 Novembre 2022 Sadie Sink Sarà Sadie Sink a interpretare il ruolo di ...... guidato dai senior partner Marco Cerrina Ferroni, Fabio Cane' eBontempelli, che in passato ha investito nel settore pharma con Alfasigma. Ilazionista avra' una quota paritetica con ...La chiesa di Santo Stefano a Bodio, che ha una capienza di circa 300 persone ... parsimonioso dell’energia elettrica e prendendo atto dei rincari previsti con il nuovo anno – "di spostare le ...Gli autori resistono, ma mancano le scuole. E non c’è una comunità che attacchi i tecnici al governo. In un’Italia addormentata quanti chiedono ancora di ...