Catania | migranti scesi dall' Humanity 1 | gli applausi degli attivisti

della Humanity 1 sono scesi dalla nave della Ong, ormeggiata del porto dida sabato scorso. Saliti su un bus, all'uscita dal molo, sono stati accolti dagli attivisti con applausi e al ...Nella serata di martedi' 8 novembre si e' concluso lo sbarco degli ultimia bordo della Geo Barents, la nave di Medici senza Frontiere ormeggiata nel porto dida domenica scorsa. 9 novembre 2022(LaPresse) – “Hanno di nuovo fatto questo show sulla pelle di persone vulnerabili e alla fine tutti a terra. Hanno tenuto le persone per giorni e giorni inutilmente. Non c’è una politica migratoria, è ...La prima prova di forza tentata dal Governo Meloni con l’Europa si è rivelata un boomerang per i muscolari propositi manifestati da premier, vice premier e ministri. Pii la ...