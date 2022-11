Basket | Nba | Brown si schiera contro le condizioni poste dai Nets per reintegro Irving

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) New York, 9 nov. - (Adnkronos) - Sono già passate tre delle cinque gare di sospensione comminate dai Brooklyna Kyriedopo tutto quello che è successo nell'ultima settimana, ma c'è ancora diverso lavoro da fare prima di poterlo rivedere in campo. La franchigia di New York infatti ha stilato un programma in sei passaggi per ilin gruppo del campione Nba 2016, tra cui delle scuse pubbliche (che sono arrivate in forma scritta su Instagram ma non ancora dalla sua voce), una donazione di 500.000 dollari, una serie di programmi sulla sensibilità, sull'antisemitismo e sul discorso d'odio, e un insia con i rappresentanti della comunità ebraica di Brooklyn che, infine, con il proprietario Joe Tsai. A qualcuno però non è piaciuto questo programma ad hoc pere non ha mancato ...