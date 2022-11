AEW | Brusca frenata su Fight Forever | non sarà incluso nel Game Pass

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ieri vi avevamo scritto di come nella stampa videoludica si fosse diffusa la notizia della pubblicazione di, il primo videogioco per console della AEW su Xbox. Una notizia che aveva elettrizzato gli apionati, soprattutto quelli abbonati al servizio di Microsoft, che già pregustavano di poter giocare al titolo senza necessità di acquistarlo. Un’evenienza che la AEW -però- ha negato quest’oggi, smentendo i rumor che si erano diffusi nella giornata di ieri. “Su internet si sta parlando molto dima questo account è l’unica fonte di notizie e informazioni autorizzata. Sabato 19 novembre durante All Out saranno novità. Cogliamo l’occasione per dire che non prevediamo che AEW...