Sylvester Stallone e l’amicizia con Arnold Schwarzenegger | “Siamo i due ultimi tirannosauri”

(Di martedì 8 novembre 2022)ha descritto la sua amicizia cone ha descritto sé stesso e il suo collega come “i due”. I due hanno recitato insieme ne I Mercenari e in Escape Plan – Fuga dall’inferno. Recentemente,hanno condiviso una fotografia sui social che li ritrae intenti a intagliare due zucche di Halloween. Come riportato da The Hollywood Reporter,ha dichiarato a proposito della sua amicizia con: “è molto saggio e ama parlare dei casi di vita che lo hanno portato al punto in cui si trova. È bello parlare con un uomo che ha davvero investito i suoi soldi e ...

Fanpage.it

Maria Laura Giovagnini per 'IO DONNA' CAROLINA ROSI LUCA DE FILIPPO I film di Francesco Rosi 'Un Bignami di 60 anni di Storia italiana. Un cinema come oggi non si vede piu ma non e affatto datato: le ...Salvo alcune eccezioni, come: 'L'altra categoria è quella degli attori . È terribile. Se un attore fa un film nel quale parla di uno che fuma due pacchetti di sigarette al giorno, ... Rifiutai 34 milioni di dollari per Rambo 4, per Sylvester Stallone è giunta l'ora dei rimpianti Sylvester Stallone stuzzica i fan confermando le voci che vorrebbero un prequel di Rambo pronto a essere realizzato. Sylvester Stallone è convinto: il prequel di Rambo si farà! John Rambo sta per ...Sylvester Stallone si confessa, tra rimpianti e la rinuncia ai cinecomic. L'attore e regista spiega la recente polemica su Rocky e si racconta ...