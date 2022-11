Rapito un altro sacerdote cattolico in Nigeria

ilGiornale.it

La località da cui è giunto, nel comune di Kobarid, nella Slovenia goriziana, è tra l'nota ... Il ristoratore ha detto di essere rimasto "affascinato da Roncofreddo edai suoi prodotti da ...... impari che per andare "a buon fine" i rapitori hanno delle regole: fornire una prova che il... Alla luce della nuova testimonianza dell'amica di Emanuela, possiamo raccontarla in unmodo, ... Nigeria, rapito un altro sacerdote cattolico: "Il governo li protegga" Si tratta del parroco di San Bernardo, Idon Gida, padre Abraham Kunat. Il sequestro è avvenuto a Saint Mulumba, Kurmin Sara, Kachia lga ...Tuttavia Ashley Bush non è mai giunta a destinazione. Stando agli elementi emersi, la vittima è stata quindi rapita e poi uccisa. Sul suo corpo sono stati ritrovati segni di arma da fuoco e una ferita ...