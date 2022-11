Qatar 2022 | Tas conferma partecipazione Ecuador ai Mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - L'sarà aidi calcio di, al via il prossimo 20 novembre. Laufficiale è arrivata oggi da Tas di Losanna, che ha però inflitto alla nazionale una penalizzazione di tre punti nelle qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo del 2026 e una multa di 100mila franchi svizzeri. Il Tas ha quindi respinto i ricorsi presentati da Cile e Perù (che restano esclusi dalla rassegna iridata), dopo la doppia bocciatura davanti agli organi di giustizia della Fifa, in merito alla posizione di Byron David Castillo Segura, impiegato dalla nazionaleegna in otto gare delle qualificazioni, che secondo le due Federazioni non aveva i documenti per indossare la maglia dell'Eucador essendo in realtà colombiano. ...