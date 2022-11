Next Gen Atp Finals Milano 2022 | al via l’edizione più italiana di sempre

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Tutto pronto per leGen Atp, giunte alla quinta edizione e pronte ad incoronare un nuovo campione. All’Allianz Cloud di, otto giovani astri nascenti del tennis mondiale si sfideranno per mettere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. Basta guardare i nomi dei vincitori passati (Chung, Tsitsipas, Sinner e Alcaraz) per capire quanto sia alto il livello e come non si tratti di un mero torneo d’esibizione.che prenderà il via martedì 8 novembre sarà particolarmente singolare, sia nel bene che nel male. Il lato negativo è che mancheranno i primi tre giocatori della Race. Non ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune, che per motivi differenti hanno rinunciato all’appuntamento milanese. L’Italia può comunque consolarsi con la presenza di tre giocatori azzurri, ...