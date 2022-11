Migranti sbarcano dalla Geo Barents Meloni | Italiani chiedono sicurezza News in diretta

(Di martedì 8 novembre 2022) Sos Humanity ha presentato ricorso per far scendere il 35 naufraghi rimasti, sciopero della fame a bordo. Ocean Viking verso la Francia. Ue: 'Garantire procedure di asilo'. Il Pd chiede informativa di ...

Sos Humanity ha presentato ricorso per far scendere il 35 naufraghi rimasti, sciopero della fame a bordo. Ocean Viking verso la Francia. Ue: 'Garantire procedure di asilo'. Il Pd chiede informativa di ...A Reggio Calabriagli 89arrivati a bordo della nave "Rise Above". - Prima un tweet del deputato Pd Antonio Nicita, poi la conferma di Msf: dalla Geo Barents scendono tutti i ...La Francia "si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì. Dipenderà da quando lascerà il sud del Mediterraneo": ..."Scendono tutti". I migranti che si trovano a bordo della Geo Barents, ferma al porto di Catania, scenderanno a terra. Lo conferma ...