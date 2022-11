GF Vip | lo sfogo di Pamela Prati | Non parlate mai di me | voglio andare a casa

Leggi Anche 'GF', Antonella Fiordelisi incontra l'ex Gianluca: 'Sei stata manipolata' - Lei: 'Sono innamorata di Edoardo' Leggi Anche 'GF', le donne della Casa contro Oriana Marzoli: 'È ...>>> Le Offerte lampo di Mimma Fusco: la lettera per Attilio Romita al GF. Per adesso Attilio non sa di questo, anzi, le ultime notizie che ha avuto da Mimma Fusco sono state ben altre. Ieri ...Secondo indiscrezioni vi saranno importanti cambiamenti nell'ottava edizione del GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.Pamela Prati si sfoga con Alfonso Signorini nella quindicesima puntata del "GF Vip". La showgirl, durante le nomination palesi, ha espresso il proprio malcontento riguardo la sua permanenza nella Casa ...