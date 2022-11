Genoa | Blessin | 'Ci mancano grinta e mentalità Dobbiamo lavorare'

Gli anti Frosinone stavolta sono in due. La Reggina di Pippo Inzaghi rifila due gol al(2 - 1), agganciaa 22 punti e diventa la seconda forza della Serie B proprio insieme ai rossoblù. Fabio Grosso, campione del Mondo insieme a Pippo nel 2006, è lì davanti a +5, reduce ...La Reggina ritrova la vittoria dopo le sconfitte contro Parma e Perugia e il pareggio di Cagliari, appaiando così in classifica proprio ildi: il risultato del posticipo non può che rallegrare il Frosinone, primo con 5 lunghezze di vantaggio sulla coppia protagonista al Granillo. Al gol dell'amaranto Canotto replica il ...La squadra rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini sembra aver trovato la quadra nelle ultime sfide del campionato di Serie B ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...