Foggia | investito mentre andava allo stadio | morto 32enne di Sant’Agata di Puglia Decesso in ospedale

Il terribile incidente stradale si è verificato in via Natola aIn corso le indagini della ... I soccorsi all'uomosono stati immediati. Il conducente del veicolo che lo ha travolto si ...Voleva assistere a- Avellino terminata 1 - 1. Ma il 32enne originario di Sant'Agata di Puglia non l'ha vista perché è stato, per cause da dettagliare, da un'auto che a sua volta ha ...L'uomo stava attraversando la strada con una sua amica. Impatto violentissimo. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, è morto dopo poche ore ...A Foggia un uomo di 32 anni è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada: ricoverato in gravi condizioni, è morto in ospedale ...