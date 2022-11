Danimarca | Eriksen ce l' ha fatta | parteciperà al Mondiale - Sport - Calcio - quotidiano net

L'ex Inter, attualmente in forza al Manchester United, rientra nella lista dei primi 21 convocati del ct Hjulmand. Durante Euro 2020 subì un arresto cardiaco in ...Un paio di 'italiani' e soprattutto il grande ritorno di Christian, ecco laper i Mondiali in ...L'ex Inter, attualmente in forza al Manchester United, rientra nella lista dei primi 21 convocati del ct Hjulmand. Durante Euro 2020 subì un arresto cardiaco in campo ...Un paio di "italiani" e soprattutto il grande ritorno di Christian Eriksen, ecco la Danimarca per i Mondiali in Qatar.