Boom di giovani italiani che espatriano | perché sempre in di più scelgono di lasciare la propria terra

Dire

Li chiamano 'Neet', e sono più di 3 milioni: il più alto numero in Europa. Più della metà sono donne. Ad incidere, anche la ...... una due giorni ideata per accompagnare inella scelta della facoltùà universitaria, per ...poi per la vendita diretta, agribenessere, moda, tutela ambientale e anche attività sociali come ... In Italia è boom di giovani che non studiano e non lavorano