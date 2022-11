Tennis | disastro Jannik Sinner | italiani sconvolti

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’ultimo Master 1000 di Parigi Bercy si è concluso con la vittoria del danese Rune: la classifica Atp è stata completamente stravolta PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ultimo Master 1000 della stagione, a Parigi-Bercy, si è concluso con la straordinaria affermazione del danese classe 2003 Holger Rune che in finale è riuscito a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.