Roma | infortunio Pellegrini | i tempi di recupero

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il capitano giallorosso è uscito al 53esimo durante il derby della Capitale e si aggiunge all’elenco di infortunati che vede tra gli altri Dybala e Wijnaldum. Non bastava la sconfitta nel big match contro la Lazio per l’ambientenista: nel corso del secondo tempo Lorenzo, ha accusato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra. Il capitanonista si aggiunge alla lista degli indisponibili di Mourinho, che dovrà trovare una nuova soluzione per le ultime due partite del 2022 contro Sassuolo e Torino. All’allenatore portoghese già mancava la spinta offensiva di Dybala e Wijnaldum e l’assenza del numero 7 suona tanto come una beffa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,resterà ai box nelle prossime due gare per ritornare nel 2023.