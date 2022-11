Pace all' anima loro | Ucraina | Cacciari travolge Enrico Letta e Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Marcia per labocciata. Massimocontesta chi è sceso in piazza per chiedere lo stop alla guerra in. Il motivo? Per il filosofo si tratta di una "manifestazione che non ha nessuna idea su come intavolare una trattativa di". In sostanza, "è solo una nobile aspirazione di anime belle... eall'!". Senza usare mezzi termini, l'ex sindaco di Venezia ricorda ae Partito democratico che "lain concreto significa avere idee su cui trattare e una prospettiva di trattativa, con una serie di atti concreti: quali proposte di trattati dihanno espresso i nostri amici che hanno manifestato ieri per la? Concretamente, nessuna. E ...