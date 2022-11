Nuovo flirt per Mauro Icardi? L’indiscrezione | chi sarebbe la nuova fiamma

(Di lunedì 7 novembre 2022)si rivoluziona dopo la separazione da Wanda Nara. Cambio di look (ha tinto i capelli biondi), cambio in campo (ha iniziato a segnare dei gol con lamaglia del Galatasaray) e cambio di…fidanzata. A diffondere il gossipro i media turchi secondo i quali l’atleta avrebbe iniziato una frequentazione con un’attrice turca. Il gossip turco, rilanciato anche dai siti argentini, ha accostato al nome dell’ex attaccante dell’Inter quello di Devrim Özkan, chestata presente all’ultima partita della squardra di Istanbul. Wanda Nara, invece, ospite a Ballando con le Stelle, è stata anche ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato anche della fine della storia damore con. I due sono attualmente ...

Tuttosport

