Nadia Toffa | la mamma Margherita racconta il calvario contro il tumore e Silvia Toffanin scoppia a piangere | “Dolore straziante | è difficile”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Tre anni fa ci ha lasciati, troppo presto, una donna forte, combattiva e solare, sto parlando di. Oggi vogliamo ricordarla con la sua dolcissima”. Inizia cosìnin, durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri 6 novembre su Canale 5. Ed è subito commozione, quando la conduttrice accoglie nello studio la signora, che esordisce dicendo: “Sei bellissima, che emozione grande che mi avete invitata”. “Si tira avanti, ma il– ha confidato-. Però per fortuna ho molta fede e questo mi aiuta tanto. Quando eravamo giù di morale, perché c’erano dei momenti molto delicati,mi ha insegnato a pregare. Bastava raccogliersi un momento, una preghiera e ...

Il ricordo di, morta di tumore nell'agosto 2019, è vivo nel cuore di tantissime persone. Familiari, amici, colleghi e fan che non hanno mai dimenticato il sorriso e il talento di questa giovane donna ..."Sento che lei mi aiuta, io me la sento nel cuore, sempre" : così Margherita Rebuffoni, la mamma di, ha ricordato la figlia a tre anni dalla scomparsa, ieri a "Verissimo", la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, commossa fino alle lacrime nel ricordare l'amica e collega.Nadia Toffa: Silvia Toffanin si commuove a Verissimo, mentre legge la poesia che la conduttrice aveva dedicato alla madre.A tre anni di distanza dalla morte di Nadia Toffa, la madre Margherita Rebuffoni ha presenziato in tv per ricordare il dolore degli ultimi mesi della conduttrice. «Il dolore è straziante, per fortuna ...