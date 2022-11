Milik chiama un suo caro amico | la Polonia conquista Torino

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 7 novembre 2022) Arkadiuszè il miglior acquisto di questa sessione di mercato da parte della Juve, per questo motivo cerca di consigliare la dirigenza. Le ottime prestazioni di Arkadiuszhanno portato sicuramente il polacco a essere considerato come uno dei migliori giocatori in casa Juventus, con il riscatto che sembra ormai essere prossima, ma intanto dà anche dei grandi consigli per il futuro. LaPresseAbbiamo visto in questi anni come la Juventus ha spesso ha avuto un vero e proprio problema in attacco, con i bianconeri che non sono stati in grado di poter segnare come da aspettativa. Sappiamo come Massimiliano Allegri si è sicuramente uno di quegli allenatori che è molto più intenzionato a seguire la fase difensiva piuttosto che quello offensiva, ma ovviamente alla Juventus i gol devono arrivare a grappoli. Dusan Vlahovic è sempre spesso criticato ...