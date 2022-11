La vittoria sfuma ancora | la Virtus Academy cade contro la New Basket Agropoli

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non è bastata la miglior prestazione stagionale allaUniversità Giustino Fortunato Benevento per centrare la primanel campionato di serie B femminile. Nel match giocato questa sera al palasport Mario Parente, la compagine allenata da Giulio Musco si è arresa alla corazzata Newper 57-44, ma dopo aver fatto soffrire a lungo una delle grandi favorite del girone. LaBenevento, pur alle prese con assenze importanti, ha giocato una ottima gara, fatta di carattere e determinazione e di una maggiore attenzione in fase difensiva. Il risultato è stato sempre a favore dell’, che è partita forte portandosi subito sull’11-2, ma ...

