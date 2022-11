Estradati dal Giappone cittadini Usa coinvolti in fuga Ghosn

Agenzia ANSA

I due cittadini statunitensi che aiutarono l'ex presidente della Nissan accusato di illeciti finanziari, Carlos Ghosn, a fuggireGiappone, sono statie si trovano adesso negli Usa, dove sconteranno il resto della loro pena. Lo riferisce l'agenzia Kyodo, che cita persone a conoscenza del dossier. Il 62enne Michael ...... quando hanno rubato un orologio di lussopolso di una donna: un Richard Mille del valore di ...come è stato infatti richiesto dalle Autorità svizzere, i due verrannoI due cittadini statunitensi che aiutarono l'ex presidente della Nissan accusato di illeciti finanziari, Carlos Ghosn, a fuggire dal Giappone, sono stati estradati e si trovano adesso negli Usa, dove ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...