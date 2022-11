Dopo la sosta | l' incredibile profezia di Allegri | cosa accadrà

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una vittoria che risolleva morale, e proietta la Juve in alto alla classifica. Un primo tempo in difficoltà, dove l'Inter ha divorato diverse occasioni. Un secondo tempo poi che ha portato le reti di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, e che fa respirare anche Massimiliano, da settimane sulla graticola. "Gli ho detto che se aveva piacere poteva andare – ha detto il toscano — ma che alla Juve era stimato e credo che stasera abbia fatto una buonissima partita. Ha margini di miglioramento importanti, si mette al servizio della squadra”. E ancora: "È stato bello in generale vedere la partita soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto un pizzico di fortuna".polemico: “Dieci punti tanti o troppi per pensare allo Scudetto?”sta trovando i giusti automatismi nelle ultime uscite di campionato: "Sicuramente il ...

... che versano in un illegittimo stato di privazione delle libertà" La Humanity 1giorni è ... perché il decreto, ha fatto trapelare il team legale, non indica i tempi di. I ministri dell'...Doppia beffa per la Roma di Mourinhoil derby perso 1 - 0 ( clicca qui per vedere gli highlights ) Oltre alla sconfitta sul campo, ... E' su questo, tra le tante altre cose, che durante la...900 euro di pensione finiti nel pannolino che indossava un neonato e il bancomat di un’anziana lanciato tra le auto in sosta. I poliziotti intervenuti venerdì mattina, 4 novembre, in via Porpora a Tor ...VENEZIA - Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Venezia. Lo comunica la società lagunare, che nei giorni aveva esonerato Ivan Ivavorcic. Vanoli, 50 anni, ha firmato ...