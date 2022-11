“Belve” | Monica Contrafatto fa coming out in diretta tv | “L’amore è bello a 360 gradi°”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 7 novembre 2022) News tv. “”,faout intv.è stata una dei tanti ospiti di ieri sera, 3 Novembre 2022, del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Una donna risolta, in pace con se stessa e con l’incidente che dieci anni fa le ha cambiato la vita. Militare e atleta paralimpica, nel 2012 è rimasta gravemente ferita durante un attacco, mentre si trovava in missione in Afghanistan, e le è stata amputata una gamba. La donna si è raccontata a 360° parlando anche della sua avventura olimpica a Tokyo 2020, dove ha conquistato un bronzo nei 100 metri piani categoria T42. La campionessa, poi, si è lasciata andare anche sulla sua vita sentimentale.si è lasciata andare ...