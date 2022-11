Baldino M5s | ”Rdc va migliorata e non depotenziato come vuole fare il centrodestra”

Globalist.it

Ne ha parlato Vittoria, deputata dela La Stampa. "Finora non abbiamo potuto votare nulla. Per questo pretendiamo una discussione in aula, non limitando il passaggio a un'informativa ...A Metropolis oggi ci sono Alessandro Zan, deputato del Pd; Matilde Siracusano, deputata di FI e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, e Vittoria, deputata. In collegamento: da ... Baldino (M5s) sull’invio di armi all’Ucraina: “Pretendiamo una discussione in aula” (Agenzia Vista) Roma 7 novembre 2022 “Noi abbiamo detto che il Rdc va migliorato per le famiglie numerose e con figli disabili ma quindi va potenziato e non depotenziato come vuole fare il centrodestr ...Vittoria Baldino, deputata del M5s, ha chiesto al governo di poter votare sui nuovi aiuti all'Ucraina: "Pretendiamo una discussione in aula, non limitando il passaggio a un'informativa riservata al Co ...