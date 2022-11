ilGiornale.it

Al 70' Maurizio Sarri lo sostituisce e Luis Alberto si arrabbia. Tutto nasce da un contrasto aereo dello spagnolo che cade a terra sbattendo il ..., nulla di tutto questo . Il contesto di Prodeus Sono finito, e non capisco come sia possibile, ... tra quei pilastri danneggiati e i pontili in acciaio, c'è un passato chesoltanto di ... "Aspetta, no". La furia di Luis Alberto dopo la sostituzione AGi - Avvio di settimana debole e misto per i mercati, in attesa dei risultati delle elezioni di midterm negli Usa e dei dati di giovedì sull'inflazione a stelle e strisce. Le Borse asiatiche sono in ...La Lazio ha vinto il terzo derby consecutivo nel girone d'andata e il popolo biancoceleste è in festa. Non è passato in secondo piano, però, un episodio accaduto al 70' tra il centrocampista Luis ...