Tumore per colpa del cellulare | avrà un risarcimento a vita dall’Inail

(Di domenica 6 novembre 2022) L’Inail è stata condannata a riconoscere una rendita professionale di invalidità a un uomo che, per 13 anni, ha dovuto utilizzare almeno per due ore e mezza al giorno il telefono. Il lavoratore ha sviluppato un neurinoma acustico, unbenigno che colpisce un nervo dell’orecchio. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino dopo una prima sentenza del Tribunale di Aosta, a cui il 63enne si era rivolto. La storia è riportata da Repubblica. Rendita aper ilcausato dal telefono di lavoro: c’è un precedente A seguire la causa sono stati gli avvocati Stefano Bertone, Chiara Gribaudo e Jacopo Giunta, dello studio legale torinese Ambrosio & Commodo, che hanno sostenuto il nesso di causalità tra il prolungato uso dele la patologia sviluppata dopo che ...

