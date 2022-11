Pagelle Juventus Inter | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di domenica 6 novembre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Danilo, Bremer, Dimarco: Cuadrado, Miretti, DumfriesRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al 20'pericolosa con Pecorino che manda a lato da buona posizione. Squadra allungate. Al ... JUVE NEXT GEN - NOVARA FC" 2 " 1 Cronaca,, approfondimenti e interviste sul numero del ......00 Crvena Zvezda - Bayern 78 - 72 18:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe 79 - 88 19:00 ASVEL - Baskonia 87 - 61 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Napoli - Sassuolo 4 - 0 18:00 Lecce -0 -...Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha fatto il recap dei risultati delle squadre giovanili che hanno giocato nel weekend. UNDER 19 FEMMINILE Una trasferta difficile ...La 13^ giornata del campionato di Serie A si chiude col derby d'Italia. Juve con Miretti alle spalle di Milik unica punta (Vlahovic non è convocato). Panchina Bonucci: dietro ci sono Danilo, Bremer e ...