MLS | Chiellini e Bale festeggiano il titolo

(Di domenica 6 novembre 2022) I Los Angeles Fc divincono la MLS in finale ai rigori contro Philadelphia, decisivo anche il gallese I Los Angeles Fc divincono la MLS in finale ai rigori contro Philadelphia, decisivo anche il gallese. Un match denso e carico di emozioni visto che nei tempi regolamentari il risultato è finito con un 2-2 bellissimo. Nei tempi supplementari c’è anche lo zampino diche trova il definitivo 3-3 allo scadere e porta i suoi ai rigori. Nella lotteria dagli undici metri a festeggiare sono i Los Angeles Fc e primoperin America. L'articolo proviene da Calcio News 24.

