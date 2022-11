Milan-Spezia 2-1 | la vittoria rossonera raccontata in numeri News

(Di domenica 6 novembre 2022) Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha raccontato inla partita contro lo, valida per la 13^ giornata di Serie A

... Napoli 35,29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23, Juventus* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Fiorentina* 13, Monza* 10,e Lecce 9, ...La squadra di Spalletti consolida il primato in classifica allungando a sei punti il vantaggio sulla seconda, il, che a San Siro ha sofferto più del previsto, battendo 2 - 1 losolo nei ...Il trequartista farebbe al caso del tecnico per il prosieguo della stagione, Maldini ha intenzione di proporre uno scambio ai viola proponendo uno degli uomini in uscita ...I rossoneri preparano la partita infrasettimanale dopo il successo ottenuto proprio nei minuti finali contro lo Spezia grazie a Giroud ...