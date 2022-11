La reazione di Spinalbese quando hanno citato De Martino

Il nome di Stefano è stato fatto proprio davanti ad Antonino, c he come sappiamo, è l'ex compagno della showgirl argentina e padre della sua secondogenita Luna Marì. Ladi ...La ex del concorrente nella Casa l'ha messa in imbarazzo e a disagio, la sua è stata una... gli ospiti di domenica 30 ottobre AL "GRANDE FRATELLO VIP" Giaele De Donà e Antonino, ...Nel corso dell'ultima puntata del Gf vip, è stato nominato Stefano De Martino. Antonino Spinalbese rimane senza parole, ecco cosa è accaduto. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello vip anda ...Giaele reagisce in modo stizzito ai tentativi di avvicinamento di Spinalbese alla nuova concorrente Micol Incorvaia ...