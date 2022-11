Juve-Inter | i dati sul derby d'Italia VIDEO

Poche sfide al mondo hanno il fascino del derby d'Italia, ma quest'anno Juventus -avrà un sapore diverso. La sfida, valida per la tredicesima giornata di Serie A, sarà infatti a tutti gli effetti un antipasto di quello che vedremo, tra 15 giorni esatti, al Mondiale in Qatar. ...La gara contro l'potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia, per provare a risollevare una ...sul piatto Joao Felix ©LaPresseNelle ultime settimane sono ritornati ad essere accostati alla...Bianconeri e nerazzurri sono rivali sul terreno di gioco, ma sembrano avere molti punti in comune nella scelta delle rispettive auto. Lamborghini, Ferrari, Porsche e Mercedes i marchi più gettonati ...Juve-Inter esercita comunque il grande fascino del Derby d’Italia, nel campionato più pazzo di tutti, a poche settimane dal Mondiale in Qatar. All’Allianz Stadium di Torino luci pronte e spettacolo as ...