(Di domenica 6 novembre 2022) AGI - Un nuovo libro di ricette del “genio del wok”, tecnica su cui ha fondato anche una scuola e insegnato a oltre 60 mila studenti, è appena uscito nelle librerie italiane. Si tratta di una raccolta di 80 ricette per sette capitoli che esplorano laasiatica pratica e veloce, con il metodo “wok clock”, scritta da, giovane chef anglo-cinese nato a Darlington, nel Regno Unito, che proviene da ben tre generazioni di cuochi appassionati e imprenditori estrosi. "Lacinese rappresenta la mia eredità. Da entrambe le parti (mamme e papà) il mio lignaggio familiare è pieno di persone affamate e appassionate, con il desiderio di condividere il buon cibo e riunire la famiglia”, dichiarain una newsletter. Dopo il master in ingegneria biochimica e diversi ripensamenti nella ...

AGI - Agenzia Italia

ciò che dev'esser preso sul serio edel resto. (Herman Hesse). Rispetta te stesso e gli altri ti rispetteranno. (Confucio). La vita è un'enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori ...la felicità che porta il tempo, non contare gli anni. (Decimo Magno Ausonio). Sei qui solo ... Cerca il più possibile di essere completamente vivo con tutte le tue forze, e quandodi ... Impara, ridi, magia. La “filosofia wok” di Jeremy Pang in cucina Umberto Chiariello: “Borussia, Francoforte, Lipsia, Brugge o PSG: il fato governa ogni cosa, ci affideremo a lui”. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è inte ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...