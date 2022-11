Highlights e gol Monza-Verona 2-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Il video con glie idi Atletico Madrid - Espanyol 1 - 1 , match valevole per la tredicesima giornata di Liga 2022/2023 . Nonostante sessanta minuti in superiorità numerica, la formazione di Simeone non ...Il video con glidi Lorient - Paris Saint - Germain 1 - 2 , sfida valevole per il quattordicesimo turno ... Al 53 c'è il pareggio della squadra di Le Bris con Moffi prima deldella ...Atletico Madrid - Espanyol 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della tredicesima giornata di LaLiga 2022/23.Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Espanyol 1-1, match valevole per la tredicesima giornata di Liga 2022/2023.