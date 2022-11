CoD Modern Warfare 2 | vediamo i requisiti della versione PC

Leggi su tuttotek

(Di domenica 6 novembre 2022)insieme, in questo articolo dedicato, iminimi e raccomandati di sistema per laPC di Call of Duty:2: riuscirete a farlo girare sulla vostra macchina? Scopritelo insieme a noi È ormai da qualche giorno che Call of Duty:2, sequel del reboot del 2019, è arrivato sugli scaffali e ha già fatto molto parlare di sé, sia in termini positivi, specialmente dal punto di vista delle vendite, sia un po’ più dubbi, con il multiplayer ranked previsto in arrivo (purtroppo) nel 2023. Polemiche o meno, il nuovo capitolo del franchise di Activision si è nuovamente confermato una calamita per la massa di videogiocatori che, ogni anno ormai, aspettano il CoD annuale per tornare a menarsi (virtualmente) a suon di spari nel ...