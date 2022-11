Amici22 | la sfida di ballo classifica ottava puntata

Leggi su 361magazine

(Di domenica 6 novembre 2022) Ladivolge al termina anche per l’ottavo atto del talent show condotto da Maria De Filippi. Ecco chi è sul podio e chi no Volge al termine un nuovo appuntamento con, il talent show condotto da Maria De Filippi che anche quest’anno registra numeri da record. Dopo la gara di cover giudicata da Cristiano Malgioglio, eco il turno dei ballerini. A giudicare le loro performance è stato invece Froz.E VOTI Il giudice speciale ha stabilito che le migliori sono Maddalena e Megan, a cui assegna un 8,5. Seguono Samu con 8, Mattia con 7,5, Claudia con 7, Rita con 6,5, Ludovica con 6+ e Gianmarco con 6. Manca all’appello Ramon, che non ha preso parte alla gara perché impegnato nel compito datogli da Alessandra Celentano che non ha risparmiato le critiche verso il ballerino, accusato di voler essere ...