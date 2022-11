Ucraina | morto australiano che combatteva a fianco forze Kiev

(Di sabato 5 novembre 2022), 5 nov. (Adnkronos) - Un uomochedellediin. Lo hanno confermato la sua famiglia e il governo. Trevor Kjeldal aveva detto che stava combattendo in prima linea. Nelle fotografie e nelle dichiarazioni sul suo account Instagram risalenti a maggio, Kjeldal ha affermato che stava aiutando ledinel conflitto. Le autorità non hanno fornito informazioni su come è. Il primo ministroAnthony Albanese ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Kjeldal durante una conferenza stampa a Brisbane, definendo "tragica" la notizia della sua morte.

Sarebbe stato ucciso in combattimento in Ucraina Trevor Kjeldal, 40enne australiano conosciuto nel suo battaglione come "Ninja". Secondo il Sydney morning herald, Kjeldal è morto lo scorso mercoledì dalle truppe russe, dopo aver combattuto a fianco delle forze di Kiev.