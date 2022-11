Ucraina | Bonelli | ' Calenda sembra Moretti in Ecce Bombo'

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov (Adnkronos) - "il personaggio del filmdi Nanni: mi si vede di più se vengo o no? Ecco questo è il 'personaggio' Carlo, che non riesce ad uscire dal suo ruolo e organizza contro manifestazioni a Milano solo per farsi aumentare la sua visibilità". Lo dice Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della manifestazione per la pace. "Le decine e decine di migliaia di persone che sono a Roma non sono certo filo putiniane ma vogliono portare i grandi Stati a un tavolo di trattative. Noi eravamo quelli che protestavano contro la Russia per i Massacri di Aleppo e Grozny quando altri stavano in silenzio -spiega-. E l' appello è rivolto alla Cina, ...

