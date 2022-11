Twitter | Musk | Licenziamenti? Non avevo scelta

Sui licenziamenti 'non avevo scelta', la società perde 'quattro milioni di dollari al giorno'. Elon, nuovo padrone di, giustifica così la decisione di mandare a casa la metà dei dipendenti, ai quali, assicura in un cinguettio, 'sono stati offerti tre mesi di indennità, che è il 50% in ...Sui licenziamenti "non avevo scelta", la società perde "quattro milioni di dollari al giorno". Elon, nuovo padrone di, giustifica così la decisione di mandare a casa la metà dei dipendenti, ai quali, assicura in un cinguettio, "sono stati offerti tre mesi di indennità, che è il 50% in ...Washington, 5 nov. (Adnkronos) - Sui licenziamenti "non avevo scelta", la società perde "quattro milioni di dollari al giorno". Elon Musk, nuovo padrone di Twitter, giustifica così la decisione ...Sui licenziamenti «non avevo scelta», la società perde «quattro milioni di dollari al giorno». Elon Musk, nuovo ...