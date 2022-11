Torna alla vita di sempre dopo l’incredibile successo in tv | la confessione spiazza tutti

Leggi su howtodofor

(Di sabato 5 novembre 2022)l’ultima esperienza in tv che le ha garantito un incredibile, ha scelto di riredi: lagela. La, si sa benissimo, è fatta di scelte. E quando è arrivato il momento di prendere una strada anziché un’altra, non bisogna affatto indugiare ed iniziare a pensare solo a quello che fa bene a se stesso. È questo quello che, molto probabilmente, èad un amato volto tvla sua ultima esperienza in tv. La sua ultima esperienza in tv le ha garantito undavvero impressionante, ma nonostante questo l’amato volto ha recentemente raccontato di essere pronta a chiudere nuovamente con il piccolo schermo e a ...