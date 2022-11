Sampdoria | i convocati | non ce la fa Sabiri

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al 'Mugnaini' di Bogliasco, il tecnico ha reso nota la lista deiper la sfida con i viola, della quale non fanno parte oltre allo squalificato ...Commenta per primo Sono 25 idi Vincenzo Italiano per la sfida che vedrà la Fiorentina affrontare la. Out Sottil e Nico Gonzalez, c'è Amrabat. TUTTI IAmrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Distefano, Igor, Duncan, Gollini, Ikone, Jovic, Kouame, Maleh, ...Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è ...Nella passata stagione una vittoria e un pari con il Bologna e due successi con la Sampdoria e così il Torino insegue l’en-plein con rossoblù e blucerchiati prima di affrontare ...