Route du Rhum | Giancarlo Pedote è pronto | “Miglia dure | ma sono sereno”

(Di sabato 5 novembre 2022) A un giorno dall’inizio della 12a edizione delladu– Destination Guadeloupe, la tensione sui pontili di Saint-Malo cresce lentamente in maniera costante, maresta comunque, il rischio meteo incombe sulladuUn importante ruolo lo hanno le previsioni metereologiche, che durante le primedel percorso saranno, con il passaggio di un fronte che lunedì potrebbe generare raffiche di oltre 50 nodi al largo della Bretagna. Lo skipper fiorentino è consapevole che le condizioni annunciate, se confermate, gli imporranno di navigare “a buon marinaio” per preservare il suo Imoca Prysmian Group. Lo storico sponsor di...

È questa la situazione alla vigilia del via della 12ªduche domenica parte da Saint Malo per concludersi dopo 3.542 miglia (circa 6.590 km) a Pointe - à - Pitre, isola di Guadalupa. La ...Saint Malò - Tre giorni alla partenza dell'attesissimadu. Questa la nota stampa inviata dal team di Alberto Bona, impegnato nei Class 40 con la sua IBSA: 'È il meteo a catalizzare l'attenzione del - 3 alla partenza delladu. '...Dimanche 6 novembre à Saint-Malo, Mathieu Clavea, 33 ans, va prendre le départ de la Route du rhum, course mythique dans le monde maritime. Plus qu’une course, une véritable aventure humaine pour l’Al ...Pour cette édition 2022, comme si la crise n’existait pas sur l’eau de mer, il n’y a jamais eu autant de voiliers de course, monocoques ou multicoques (dont pas mal de nouveaux), à dans les bassins de ...