Mps | aumento di capitale riuscito | ora può ripartire

(Di sabato 5 novembre 2022) Il difficile per il Monte dei Paschi di Siena comincia adesso. Dai prossimi giorni, infatti, la banca di Rocca Salimbeni che negli ultimi 14 anni ha chiesto al mercato risorse per 25 miliardi di euro puntualmente bruciate dalle perdite, dovrà dimostrare sotto la guida dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di essere capace del rilancio necessario a far uscire lo Stato dalmediante l'ingresso di un «cavaliere bianco» il cui identikit oggi è però sconosciuto. Ieri mattina, infatti, l'istituto ha annunciato di aver chiuso con successo l'ennesimodi, questa volta di 2,5 miliardi: «L'operazione didi- si legge nella nota Mps - si è completata con l'integrale sottoscrizione delle nuove azioni». Questo perché l'altro ieri a conclusione dell'esercizio dei ...

Messina è poi tornato a parlare di: "L'di capitale è un fattore strategico per la stabilizzazione del Paese", ha affermato. Mentre a riguardo della prospettiva di un possibile ingresso di ...La Fondazionecomunica che, ad esito dell'di capitale di Bancaspa, ha sottoscritto - oltre alle azioni rivenienti dai diritti di opzione di propria spettanza per n. 36.278 - altre 5.000.000 di azioni. La quota di partecipazione ...Il difficile per il Monte dei Paschi di Siena comincia adesso. Dai prossimi giorni, infatti, la banca di Rocca Salimbeni che negli ultimi 14 anni ha ...Aumento di capitale completato per Mps con l'integrale sottoscrizione delle nuove azioni. Si è trattato di un'operazione da 2,5 miliardi di euro. Lo annuncia l'istituto ...