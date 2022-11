MilanSpezia | i convocati aquilotti

Leggi su seriea24

(Di sabato 5 novembre 2022) Domani alle ore 20.45 le Aquile di mister Luca Gotti scenderanno in campo sul terreno del ‘Meazza’ di San Siro per affrontare il Milan, nella tredicesima giornata della Serie A 2022/2023. Agli indisponibili Kovalenko e Bastoni si aggiunge anche Gyasi, out per un problema muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni. Non rientra fra ianche Nikolaou che sconterà il turno di squalifica dopo l’espulsione contro la Fiorentina. Ecco la lista dei: PORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski DIFENSORI: 2.Holm, 4.Ampadu, 13. Reca, 14.Kiwior, 15.Hristov, 21.Ferrer, 27.Amian, 29.Caldara CENTROCAMPISTI: 6.Bourabia, 7.Sala, 8.Ekdal, 16.Beck, 28.Ellertsson, 31.Sher, 33.Agudelo, 39.Nguiamba ATACCANTI: 10.Verde, 18.Nzola, 30.Maldini, 44.Strelec, 89.Sanca Fonte articolo e foto: www.acspezia.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.